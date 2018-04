Kaszmir - nawet to słowo brzmi miękko

Tkanina ta jest wyrabiana z wełny kóz kaszmirskich, które cechują się wyjątkowo cienkimi włóknami (o grubości 16-18 mikrometrów), dzięki czemu jest ona niezwykle puszysta. Jest to materiał powszechnie uważany za luksusowy i nic dziwnego - jego pozyskanie (a dokładniej mówiąc uzyskanie wełny tego rodzaju) wymaga bowiem wiele czasu. Konieczne jest ręczne wyczesywanie zwierząt, następnie oddzielenie włosia puchowego od tego zewnętrznego. Naturalnie kaszmir występuje w kolorze szarym, białym lub brązowym - dodaje się mu jednak inne barwniki, dzięki czemu swetry z kaszmiru damskie znajdziesz na sklepowych półkach w wielu pięknych barwach.

Swetry z kaszmiru damskie - gdzie kupić?

Jeśli chcesz poczuć się wyjątkowo i marzy Ci się taki sweter z kaszmiru, znajdziesz go w eleganckich butikach. My w Eye for Fashion proponujemy Wam czyste kaszmirowe sweterki, lub takie z jego domieszką. Jednokolorowe, lub np. ten z uroczym serduszkiem (na zdjęciu). To swetry eleganckie, bardzo kobiece, ciepłe i wyjątkowo miękkie i przyjemne w dotyku. Sprawdź swetry z kaszmiru damskie z naszej oferty - na pewno nie pożałujesz. :)